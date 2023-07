Verschiedene Online-Händler bieten Aktions-Tage an. Die Menschen werden oft mit Schnäppchen gelockt. Diese Schnäppchen wirken oft günstiger, als sie es am Ende sind. Hier gibt es ein paar Tipps, wie man die Schnäppchen-Fallen erkennen kann.

Statt-Preise müssen nicht stimmen

Online-Händler bieten Rabatte an. Dabei schreiben die Händler, dass ein Produkt zum Beispiel um 70 Prozent billiger ist. Den Statt-Preis, also den Original-Preis und den günstigeren Preis, schreiben die Händler dazu. Bei dem Original-Preis wird aber nicht immer der richtige Preis für das Produkt angegeben. So wirkt der Rabatt günstig, obwohl er es vielleicht nicht ist.

Limitierte Produkte und Spontan-Käufe

Manche Angebote werden als limitiert oder zeitlich begrenzt gekennzeichnet. Das bedeutet, dass es die Produkte nur begrenzt gibt. Diese Angebote können die Menschen unter Druck setzen, weil sie denken, sie müssen das Produkt schnell kaufen. Wichtig ist, die Preise auf anderen Plattformen zu vergleichen und sich nicht unter Druck setzen zu lassen.

Bei Aktion-Tagen sollte eine Einkaufs-Liste zusammengestellt werden. So können spontane Einkäufe vermieden werden, die vielleicht unnötig sind.

Vorsicht bei ungefähren Liefer-Zeiten

An Aktions-Tagen nehmen Händler sehr viele Bestellungen an. Wenn die Händler bemerken, dass sie das Produkt nicht liefern können, stornieren sie die Lieferung. Das bedeutet, dass man das Produkt nicht bekommt. Wenn nur ungefähre Liefer-Zeiten von zum Beispiel 3 Wochen angegeben sind, dann sollte man bei diesem Produkt aufpassen.

Auf das Impressum achten

Im Impressum stehen wichtige Kontakt-Daten über die Firma oder den Hersteller des Produkts. Im Impressum sollten Name, Firma, Kontakt-Adresse, E-Mail-Adresse und Telefon- oder Fax-Nummer vorhanden sein. Gibt es nur eine Mail-Adresse oder ein Postfach sollte nichts bestellt werden, da man nicht weiß, mit wem der Vertrag abgeschlossen wird. Anhand der Internet-Seite allein kann nicht festgestellt werden, in welchem Land sich eine Firma befindet.

Bei Händlern, die nicht aus der Europäischen Union (EU) stammen, sollte man vorsichtig sein. Das gilt auch, wenn keine Informationen zum Widerrufs-Recht angegeben sind. Das Widerrufs-Recht gibt einem die Möglichkeit, eine rechtliche Bindung zu beenden. Damit kann man zum Beispiel vom Kauf zurücktreten.

Zurückschicken kann teuer werden

Produkte, die aus anderen Ländern wie zum Beispiel China kommen, haben oft eine andere Qualität oder Größe als in Europa. Die Produkte zurückzusenden, kann teuer werden. Die Rück-Sendung kostet oft mehr als das gekaufte Produkt.