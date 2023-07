In der Steiermark erhalten über 127.000 Schüler heute (7. Juli) ihre Zeugnisse und starten in die Sommer-Ferien.

An den Gymnasien in der Steiermark erhielten 36 Prozent der Schüler einen Ausgezeichneten Erfolg. In den Berufsbildenden Schulen waren es rund 20 Prozent. Für etwa 4 Prozent an Schülern in Gymnasien und etwa 9 Prozent an Berufsbildenden Schulen gab es kein Aufsteigen in die nächste Schul-Stufe.

Die steirischen AHS-Maturanten erhielten heuer wieder die höchste Anzahl von "Sehr Gut" im Fach Deutsch. An die 2. Stelle im Bundesländer-Vergleich reihten sie sich mit dem "Sehr Gut" in Englisch.

Sommer-Schule

Die Sommer-Schule in der Steiermark kann vom 28. August bis zum 8. September besucht werden. Rund 5.400 steirische Schüler haben sich dafür angemeldet.