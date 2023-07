In der Grazer Stadthalle ist derzeit viel los. Die Aufnahme-Prüfungen für das Medizin-Studium stehen am Freitag (7. Juli) an. Mehr als 2.500 Frauen und Männer wollen einen Platz erhalten. An der Med Uni Graz gibt es 370 Plätze.

Die Aufnahme-Prüfung ist sehr aufwendig und dauert insgesamt 8 Stunden. Am Vormittag werden vor allem die Fächer Biologie, Chemie, Physik und Mathematik geprüft. Auch das Text-Verständnis wird abgefragt.

Nach der Mittagspause geht es um die kognitiven Fähigkeiten der Studien-Bewerber. Es wird auch geschaut, wie sie in bestimmten Situationen reagieren und wie sie mit ihren Gefühlen umgehen. Es wird Fragen mit Mehrfach-Antwortmöglichkeiten geben.

Viele Bewerber, wenige Plätze

Für das kommende Studienjahr gibt es insgesamt 1.850 Plätze in ganz Österreich. Davon 760 in Wien, 410 in Innsbruck, 370 in Graz und 310 in Linz.

Mindestens 95 Prozent der Plätze sind für Menschen, die in der Europäischen Union leben, vorgesehen.

Die Test-Ergebnisse werden Anfang August bekanntgegeben. Dann weiß man auch, wer einen der begehrten Plätze bekommen hat.