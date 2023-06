Die Annenstraße wird umgestaltet. Das kündigte Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner an. Ab August soll an der Umgestaltung gearbeitet werden. Die Umgestaltung wird in 2 Abschnitte aufgeteilt. Zuerst wird der Bereich zwischen Eggenberger Gürtel/Bahnhofgürtel und Roseggerhaus umgebaut. Der 2. Bereich der Annenstraße soll danach umgestaltet werden.

Umgestaltung im August

Stadteinwärts sollen die Auto-Spur und die Straßenbahn-Spur zu einer Spur werden. Der Gehsteig wir verbreitert und ein neuer Radweg wird gebaut. Es werden Pflanztröge und Sitzmöglichkeiten aufgestellt. Durch diese Änderungen soll die Annenstraße attraktiver gemacht werden. Die Umgestaltung wird 400.000 Euro kosten.