In Kanada gibt es seit Wochen zahlreiche schwere Waldbrände. Der Rauch hat nun auch die US-Ostküste erreicht. Die Stadt New York ist daher unter anderem in einem dichten nebligen Schleier eingehüllt. Der Himmel ist durch den Rauch orange gefärbt. Zwischenzeitlich galt in New York die höchste Stufe der Luftverschmutzung. Noch mehrere Tage könne dieser Zustand anhalten. Die Menschen wurden aufgefordert, sich so weit wie möglich in Gebäuden aufzuhalten und die Fenster zu schließen. Veranstaltungen unter freiem Himmel wurden abgesagt. Auch der Flugverkehr im Raum New York City und in Philadelphia sei wegen der schlechten Sicht eingeschränkt worden.