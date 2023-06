Am Donnerstag (8. Juni) ist es in der Steiermark zu starken Unwettern gekommen. Zahlreiche Feuerwehren mussten im Raum Hartberg-Fürstenfeld, Südost-Steiermark und Weiz und ausrücken. In Radkersburg war der Regen besonders stark. In nur 90 Minuten fiel so viel Regen vom Himmel, wie durchschnittlich in dieser Region im gesamten Monat Juni.

Feuerwehren im Einsatz

Der starke Regen überflutete Straßen, Felder und Äcker. Rund 75 Feuerwehren mussten zu 100 Einsätzen ausrücken. Dabei mussten die Feuerwehren Gebäude auspumpen und die Verkehrswege frei machen und reinigen. Der Gesamtschaden beträgt für die Landwirtschaft 750.000 Euro. Schäden entstanden zum Beispiel am Obst, Getreide und Grünland. Auch Hagel richtete teilweise Schaden an.