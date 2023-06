In Barcelona (Spanien) startete am 4. Juni das 9. GP-Formel 1-Rennen der Saison. Doppel-Weltmeister Max Verstappen siegte für das Red Bull-Team. Es war bereits sein 40. Grand-Prix-Sieg und der 99. Red-Bull-Sieg in der Formel 1. Lewis Hamilton erreichte Platz 2 und sein Teamkollege George Russel den 3. Platz. Beide waren für Mercedes am Start.

Das nächste GP-Formel 1 Rennen findet am 18. Juni in Montreal (Kanada) statt.