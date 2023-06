In Triest (Italien) eröffnete gestern (1. Juni) das 1. Cafe Sacher außerhalb von Österreich. Der Besitzer, Dizzi Alfons, hat aus einem ehemaligen Schuhgeschäft in einer Triester Fußgängerzone ein Kaffeehaus gemacht. Bei der Innenausstattung hat ihn ein steirischer Designer unterstützt.

Original Sacher Produkte

Der Besitzer darf als 1. außerhalb von Österreich ein Lokal namens Sacher betreiben. Das Kaffeehaus heißt in Triest jedoch Caffè Sacher. Das traditionelle Kaffehaus in Wien hingegen heißt Café Sacher. Die gesamten Sacher Produkte sind dort erhältlich. Sie werden 3-mal in der Woche in Wien abgeholt.