Peter Simonischek ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben, heißt es.

Er war ein bekannter österreichischer Schauspieler. Peter Simonischek wurde 1946 in Graz geboren und wuchs in Markt Hartmannsdorf auf. Er spielte in zahlreichen Filmen mit und stand auch im Theater auf der Bühne. Unter anderem spielte er den Jedermann bei den Salzburger Festspielen.