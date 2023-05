In der Gemeinde Langenstein (Oberösterreich) gibt im ehemaligen Konzentrations-Lager (KZ) Gusen am 4. Mai eine offizielle Gedenk-Veranstaltung für Opfer des Nationalsozialismus. Das KZ Gusen ist ein Nebenlager des KZ Mauthausen. Im KZ Gusen wurden rund 71.000 Menschen aus fast 30 Nationen gefangen gehalten. Davon haben 36.000 Menschen nicht überlebt. Die Überlebenden wurden am 5. Mai 1945 durch die US-Armee befreit.

Die Häftlinge im KZ Gusen mussten eine unterirdische Stollen-Anlage errichten. In dieser haben die National-Sozialisten heimlich Rüstung produziert.

Menschen-feindliche Politik

Die National-Sozialisten waren Anhänger des National-Sozialismus. Der National-Sozialismus war eine politische Diktatur unter der Führung von Adolf Hitler. Er hatte die alleinige Macht. Der National-Sozialismus war eine menschen-feindliche Politik. Die jüdische Bevölkerung und andere Bevölkerungs-Gruppen wurden von den National-Sozialisten verfolgt und oft auch getötet. Auch politische Gegner, homosexuelle Menschen und Menschen mit Behinderung wurden von den National-Sozialisten verfolgt und getötet.

Gedenkfeier im KZ Mauthausen

Die Internationale Gedenk- und Befreiungs-Feier im KZ Mauthausen ist die größte Gedenk-Feier in Europa. Am 7. Mai wird in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen der KZ-Opfer gedacht.

Im KZ Mauthausen und in dessen Nebenlagern waren 200.000 Menschen inhaftiert. Mindestens die Hälfte dieser Menschen überlebte nicht. Am 5. Mai 1945 wurden die Überlebenden von der US-Armee befreit.

"Fest der Freude" am Heldenplatz

Am Heldenplatz in Wien veranstaltet das Mauthausen-Komitee am 8. Mai das "Fest der Freude".