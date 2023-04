US-Präsident Joe Biden will im November 2024 wieder als Kandidat für die Präsidentschafts-Wahl antreten. Dies gab der 80-Jährige am Dienstag (25. April) bekannt. Er will wieder für die Demokratische Partei antreten. Wer für die Republikanische Partei antreten wird, ist noch nicht bekannt.

2 Parteien

In den USA gibt es seit langer Zeit ein 2-Parteien-System. Das bedeutet, dass sich die Bürger bei Wahlen zwischen 2 großen Parteien entscheiden können. Die 2 großen Parteien sind die Republikanische Partei und die Demokratische Partei.