Am Sonntag (23. April) hat es in Salzburg Landtags-Wahlen gegeben. Die Österreichische Volks-Partei (ÖVP) erreichte mit 30,4 Prozent der Stimmen den 1. Platz. Auf Platz 2 landete die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Noch nie hatte die FPÖ so viele Stimmen bei einer Salzburger Landtags-Wahl.

Auf Platz 3 ist die Sozial-Demokratische Partei Österreichs (SPÖ). Die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ist auf Platz 4 und damit das 1. Mal seit 1945 im Salzburger Landtag. Die 5. Partei im Salzburger Landtag ist die Partei der Grünen.

Landtag

Jedes der 9 Bundesländer in Österreich hat einen Landtag. Im Landtag arbeiten die gewählten Politiker eines Bundeslandes. Je mehr Stimmen eine Partei bei den Wahlen bekommt, desto mehr Politiker darf sie in den Landtag schicken.