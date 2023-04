Ab heute (11. April) gibt es eine neue Großbaustelle in Graz. Die Endhaltestelle der Straßenbahn-Linie 7 wird verlegt. In Zukunft soll die Endhaltestelle Wetzelsdorf weiter nördlich in der Burenstraße sein. In der Burenstraße wird es dann weniger Auto-Parkplätze geben. Dafür werden neue Bäume gepflanzt. Die Bauarbeiten werden bis 10. September dauern.

Ersatzverkehr

Von 11. April bis 10. September wird die Straßenbahn zwischen Laudongasse und Wetzelsdorf nicht fahren. Ein Teil der Burenstraße wird für den Auto-Verkehr gesperrt sein. Das bedeutet, dass zwischen der Laudongasse und Wetzelsdorf Ersatzbusse für die Straßenbahn-Linie 7 fahren. Die Nachtbusse der Linie N7 wird ab der Absengerstraße umgeleitet.

Entlastung der Herrengasse

Die Endhaltestelle Wetzelsdorf wird verlegt, weil in Zukunft die Linie 7 und die Linie 17 dorthin fahren werden. Die Straßenbahn-Linien 17 und 16 werden ab 2025 durch die Neutor- und Belgiergasse zur Annenstraße geführt. So sollen weniger Straßenbahnen durch die Herrengasse fahren.

Tegetthofbrücke

Ab 11. April ist auch die Tegetthofbrücke wegen Fernwärme-Arbeiten gesperrt. Wenn man von Süden (Marburger Kai) kommt, kann man nicht nach links auf die Brücke abbiegen.