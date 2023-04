Am 3. April 1973 wurde der weltweit 1. Anruf mit einem Mobil-Telefon gemacht. Das ist 50 Jahre her. Der Anruf wurde von Martin Cooper gemacht. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Sixth Avenue in Manhattan.

Martin Cooper arbeitete beim US-Elektronik-Unternehmen Motorola. Sein 1. Gesprächs-Partner über das Mobil-Telefon war Joel S. Engel. Er arbeitete beim Konkurrenz-Unternehmen "Bell Labs".

Schwer und klobig

Das damalige Mobil-Telefon war ein Test-Telefon. Es war fast 1 Kilo schwer und klobig. Das Telefon hatte eine grobe, kantige Form. Fast 10 Jahre später gab es Mobil-Telefone auch für andere Menschen zu kaufen. Dabei handelte es sich um das "Motorola Dynatac 8000x".