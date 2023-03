Am Mittwoch (15. März) erhielt die Wiener Polizei Hinweise auf mögliche Anschläge. Die Drohungen richten sich gegen religiöse Einrichtungen in Wien wie zum Beispiel Kirchen. Es handelt sich um einen islamistisch motivierten Anschlag. Wegen der Anschlags-Gefahr in Wien hat die Polizei eine Warnung ausgesprochen.

Polizei im Einsatz

Die Wiener Polizei ist, seitdem die Hinweise bekannt wurden, im Einsatz. Als Vorsichts-Maßnahme werden bestimmte Orte und Objekte in Wien verstärkt bewacht. Wie lange die Warnung aufrecht bleibt, ist noch nicht sicher.

Die Bevölkerung in Wien wurde gebeten, keine Gerüchte zu verbreiten. Außerdem sollen keine Fotos oder Videos von den Polizei-Einsätzen gemacht werden.

Religiöse Einrichtungen sind gewarnt

Die religiösen Einrichtungen wissen über die bestehende Gefahr Bescheid. Die Einrichtungen sind in ständigem Kontakt mit der Polizei. An den Abläufen und Öffnungs-Zeiten wird sich vorerst nichts ändern.