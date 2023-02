Heute (20. Februar) hat US-Präsident Joe Biden den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew besucht. Die Reise des US-Präsidenten wurde aus Sicherheits-Gründen bis kurz vor der Ankunft geheim gehalten.

Dies war der 1. Besuch Joe Bidens seit dem Beginn des Krieges vor einem Jahr. Der Krieg in der Ukraine begann am 24. Februar 2022, als Russland zahlreiche Städte in der Ukraine angriff.

Bei seinem Besuch traf der US-Präsident den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er versicherte dem ukrainischen Präsidenten die weitere Unterstützung der Vereinigten Staaten von Amerika zu. Die USA unterstützen die Ukraine im Krieg unter anderem mit Waffen-Lieferungen.