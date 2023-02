Am gestrigen Sonntag (19. Februar) hat die steirische Polizei zum Recruiting-Day eingeladen. Ein Recruiting Day ist eine Veranstaltung, an der Firmen interessierten Menschen ihren Betrieb und die Berufe vorstellen. Gestern hatten Interessierte in der Steiermark die Möglichkeit, die steirische Polizei zu besuchen und das Berufs-Bild des Polizisten näher kennenzulernen.

Die steirische Polizei ist auf der Suche nach neuen Kollegen. Vor allem im Streifen-Dienst werden geeignete Personen gesucht.

Sportliche Eignung wichtig

Zum gestrigen Recruiting Day im Raiffeisen-Sportpark (Graz) sind mehr als 100 Interessierte gekommen. Dabei ging es zum Beispiel darum, die eigenen sportlichen Fähigkeiten zu testen. Sportliche Eignung ist ein sehr wichtiger Teil beim Aufnahme-Verfahren für Polizisten. Für den Beruf des Polizisten ist eine gute körperliche Fitness notwendig. Viele Bewerber bestehen die Sport-Prüfung nicht.

Am gestrigen Recruiting-Day konnten zudem Fragen zum Aufnahme-Verfahren oder zum Beruf des Polizisten allgemein gestellt werden.