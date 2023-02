Am 21. März 2023 wird in der Grazer Helmut-List-Halle die Diagonale eröffnet. Die Diagonale ist ein mehr-tägiges Festival des österreichischen Films. Dort werden viele österreichische Filme in unterschiedlichen Kategorien gezeigt. Dabei werden auch Preise verliehen. Margarethe Tiesel wird in diesem Jahr den Großen Schauspiel-Preis bekommen.

Bekannte Schauspielerin

Margarethe Tiesel wurde 1959 in Wien geboren. Ihre Karriere als Schauspielerin begann 1984. Außerhalb von Filmen tritt sie auch auf den österreichischen Bühnen auf.

Sie spielte in sehr vielen Filmen mit. Egal welche Rolle sie hatte, sie spielte sehr überzeugend und mit großer Begeisterung. Sie spielte unter anderem in Filmen wie "Paradies: Liebe" und "Attack of the Lederhosenzombies". 2013 erhielt sie den Preis für die beste Hauptdarstellerin in dem Film "Paradies: Liebe".

Am 3. März kommt ein neuer Film mit Margarethe Tiesel mit dem Titel "Sterne unter der Stadt" in die Kinos.