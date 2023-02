Einweg-E-Zigaretten sind für die Umwelt gefährlich. In Einweg-E-Zigaretten sind Batterien eingebaut, die sich nicht wieder aufladen lassen. Das bedeutet, dass man die Einweg-E-Zigaretten nicht wiederverwenden kann. Nach ungefähr 600 Zügen aus einer Einweg-E-Zigarette muss sie entsorgt werden. Das entspricht ungefähr 2 bis 3 Packungen Zigaretten.

Brand-Gefahr

Oft werden Einweg-E-Zigaretten nicht richtig entsorgt. Viele Menschen wissen nicht, dass die Batterien in den Einweg-E-Zigaretten gefährlich sind. Wenn die Batterie beschädigt wird, kann sie mehr als 1.000 Grad heiß werden. Dabei kann es zu gefährlichen Bränden kommen.

Die Einweg-E-Zigaretten werden am besten in vorgesehenen Sammel-Stellen, in Wertstoff-Zentren oder im Handel entsorgt.

Verbot gefordert

Der Verband der österreichischen Entsorgungs-Betriebe (VOEB) ist für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten. Laut einer Studie der Entsorgungs-Betriebe sind 8 von 10 Österreichern ebenfalls für ein Verbot von Einweg-E-Zigaretten.