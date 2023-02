Am Valentinstag verschenken viele Menschen traditionell Blumen. Im Schnitt geben die Menschen in der Steiermark 50 Euro pro Blumenstrauß an diesem Tag aus.

Blumen aus der Steiermark

Immer wichtiger wird die Herkunft der Pflanzen. Das heißt, die Steirer wollen wissen, woher die Blumen sind. Saison haben zum Beispiel schon Tulpen, Trauben-Hyazinthen, Narzissen, Anemonen und Ranunkeln. Sie alle wachsen in der Steiermark.

Viele steirische Betriebe setzen auf Pflanzen aus der Region. So kommen zum Beispiel 6 von 10 österreichischen Topf-Pflanzen aus der Steiermark. Bei den österreichischen Schnitt-Pflanzen sind 4 von 10 aus der Steiermark.