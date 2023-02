Menschen, die im Gesundheits-Bereich arbeiten, fordern bessere Bedingungen. Auch in privaten Spitälern fordern die Mitarbeiter höhere Gehälter. Aus diesem Grund wird am 14. Februar in Österreich gestreikt. In 25 privaten Spitälern wird zum Streik aufgerufen. Für 3 Stunden stoppen die Mitarbeiter ihre Arbeit. Die Streikenden fordern einen Brutto-Mindest-Lohn von 2.000 Euro. Vom Brutto-Lohn werden die Steuern noch abgezogen.

Trotz der Streiks ist die Versorgung der Patienten sicher, heißt es. Die Streiks sind seit längerer Zeit angekündigt.