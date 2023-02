In Frankreich gab es am Samstag (11. Februar) große Demonstrationen. Hundert-Tausende Menschen demonstrierten gegen die geplante Pensions-Reform. Geplant ist, dass das Pensions-Alter in vielen Bereichen angehoben wird. Das bedeutet, dass die Menschen länger arbeiten müssten, bevor sie in Pension gehen können.

Das war bereits das 4. Mal innerhalb weniger Wochen, dass es in Frankreich zu großen Demonstrationen mit vielen Teilnehmern gekommen ist. Dabei wurde immer gegen die geplante Pensions-Reform protestiert.

Umsetzung noch nicht fix

Die Erhöhung des Pensions-Alters ist ein Projekt der französischen Regierung mit Präsidenten Emmanuel Macron als Chef. Das heißt aber noch nicht, dass es sicher dazu kommen wird. Die Politiker im französischen Parlament müssen mehrheitlich dafür stimmen, damit es zu Änderungen kommen kann.