Die Staats-Chefs der EU-Mitgliedsländer trafen sich gestern (9. Februar) in Brüssel zu Verhandlungen. Dabei wurde beschlossen, dass es mehr Geld für den Schutz der EU-Außen-Grenzen geben soll. Mit dem zusätzlichen Geld sollen die Grenzen zu Nicht-EU-Ländern besser kontrolliert werden können. Eine Außen-Grenze ist zum Beispiel die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei.

Für Österreich war Bundes-Kanzler Karl Nehammer bei den Verhandlungen dabei.

Asyl-Anträge in der EU gestiegen

Ein Anlass für diesen Gipfel war, dass im Jahr 2022 die Zahl der Asyl-Anträge in der EU im Vergleich zum Jahr 2021 stark gestiegen ist. Asyl bedeutet, dass ein Mensch außerhalb seines Heimatlandes Schutz sucht und beantragt. Wenn ein solcher Antrag genehmigt wird, darf ein Asyl-Werber im Land bleiben. Ansonsten müsste er zurück in sein Heimatland. Ukrainische Flüchtlinge müssen keinen Asyl-Antrag stellen, wenn sie in ein EU-Land einreisen möchten.