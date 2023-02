Die Corona-Sonder-Regeln in Wien werden mit Ende Februar ebenfalls beendet. Das hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Mittwoch (8. Februar) bekanntgegeben. Seit dem Frühjahr 2021 hatte Wien Corona-Sonder-Regeln.

Ende Februar und Ende April

Bis Ende Februar gilt in Wien die Masken-Pflicht in den Apotheken und den öffentlichen Verkehrs-Mitteln. Ab dann muss an diesen Orten keine Maske mehr getragen werden.

In den Spitälern gilt die Masken-Pflicht noch bis 30. April. Dann fällt die Masken-Pflicht in Wien und im Rest von Österreich. Es wird keine Einschränkungen mehr bei Besuchen in Pflege-Heimen und Spitälern geben. Die Test-Pflicht für den Zutritt zu diesen Orten wird ab 28. Februar wegfallen.