Die Comic-Reihe "Hägar, der Schreckliche" feiert heuer den 50. Geburtstag. Sie wurde 1973 erstmals von Dik Browne veröffentlicht.

In der Comic-Reihe wird humorvoll das Leben des Wikinger-Häuptlings und Familien-Vaters "Hägar" dargestellt. Oftmals ist "Hägar" in der Comic-Reihe gar nicht so furchteinflößend, wie Wikinger häufig beschrieben werden. Vielmehr geht es darum in einer witzigen Art zu zeigen, wie er als Vater und Häuptling eines Wikinger-Stammes Verantwortung übernimmt.

Die Comic-Reihe gehört heute zu den erfolgreichsten Comics weltweit. Sie wurde in viele Sprachen übersetzt und in vielen Ländern verkauft.