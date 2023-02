Im Prozess gegen 6 Männer, die den Attentäter des Terror-Anschlags in Wien 2020 mutmaßlich unterstützt haben sollen, sind gestern (1. Februar) Urteile verkündet worden. Sie waren in mehreren Punkten angeklagt.

Am 2. November 2020 kam es in der Wiener Innen-Stadt zu einem Terror-Anschlag. Dabei wurden 4 Menschen getötet und 23 weitere teils schwer verletzt. Der Attentäter des 2. November 2020 wurde beim Polizei-Einsatz durch die Polizei erschossen.

Freiheits-Strafen

4 der angeklagten Personen wurden wegen terroristischer Straf-Taten in Verbindung mit der Beteiligung an Mord schuldig gesprochen. Sie bekamen hohe Freiheits-Strafen, darunter 2-mal lebenslang.

Die anderen 2 Angeklagten wurden vom Vorwurf der Beteiligung an Mord freigesprochen. Sie bekamen aber wegen der Mitgliedschaft bei der Terror-Organisation IS (Islamischer Staat) und der Verbreitung von Info-Material über den IS eine Freiheits-Strafe. Freiheits-Strafe bedeutet, dass die persönliche Freiheit eines Menschen eingeschränkt wird, weil er eine Straf-Tat begangen hat. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass er ins Gefängnis muss.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Das bedeutet, dass sich die Strafen noch verändern könnten.