Im Bezirk Leibnitz wurden in einem Hühner-Betrieb Fälle der Vogel-Grippe bestätigt. Die Vogel-Grippe ist eine gefährliche Virus-Erkrankung für Hühner, Puten und andere Vogel-Arten. Für den Menschen ist die Vogel-Grippe ungefährlich.

Aufgrund der Fälle in der Steiermark gibt es Sicherheits-Maßnahmen. Eine Schutz-Zone und eine Überwachungs-Zone wurden eingerichtet. Die Hühner müssen dort für die nächsten Wochen in den Ställen bleiben.

Schutz-Zone und Überwachungs-Zone

3 Kilometer im Umkreis des betroffenen Betriebes gilt eine Schutz-Zone. Alle Geflügel-Betriebe in der Schutz-Zone werden in den nächsten Wochen von amtlichen Tierärzten kontrolliert. Außerdem müssen die Hühner im Stall bleiben. Auch Teile der 10 Kilometer großen Überwachungs-Zone werden vom Amts-Tierarzt kontrolliert. In der Überwachungs-Zone müssen die Hühner ebenfalls im Stall bleiben, aber um einiges länger. Es wird auch weitere Maßnahmen geben.

Betroffen sind vor allem Gemeinden im Bezirk Leibnitz. In der Schutz-Zone sind auch Gemeinden im Bezirk Südost-Steiermark betroffen.

Bemerkt ein Bauer kranke oder tote Tiere in seinem Betrieb, muss er dies sofort melden.