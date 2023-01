Das Zentrum der ukrainischen Stadt Odessa ist von der Unesco in die Liste der gefährdeten Welt-Erbe aufgenommen worden. Die Unesco ist die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur. Odessa ist eine große Stadt am Schwarzen Meer. Sie wurde im Jahr 1794 gegründet.

Viele Gebäude durch Krieg gefährdet

In der Altstadt von Odessa gibt es viele alte Gebäude. Viele Gebäude sind durch den Krieg gefährdet. Als Welt-Erbe gilt es die Altstadt von Odessa in der Form zu erhalten, wie sie jetzt ist. Der ukrainische Präsident wollte, dass die Stadt in die Liste aufgenommen wird, um sie vor russischen Angriffen zu schützen. Seit fast einem Jahr wird in der Ukraine Krieg geführt.