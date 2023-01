In der Nacht auf Montag (16. Jänner) hat es in der Steiermark zu schneien begonnen. Am kräftigsten schneit es in Graz und im Süden der Steiermark. Auch in den Bezirken Voitsberg, Leibnitz und der Süd-Ost-Steiermark schneit es.

Verkehrs-Behinderungen

Durch den starken Schnee-Fall gab es Behinderungen im Früh-Verkehr. Betroffen waren die Auto-Bahnen A2 und A9. Es kam zu langen Warte-Zeiten. Große Fahrzeuge wie Lastwägen oder Busse blieben auf den schnee-bedeckten Straßen stecken.

Auch auf verschiedenen Bundes-Straßen gab es Feuerwehr-Einsätze. Durch die glatte Fahrbahn mussten viele Fahrzeuge geborgen werden. Es gab auch einige umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten. Eine Straße musste gesperrt werden.

Im Früh-Verkehr gab es Richtung Graz bis zu 40 Minuten Warte-Zeit. Der Großteil der Verkehrs-Behinderungen hatte sich am Vormittag aufgelöst.

Auch in Kärnten

Im Bundes-Land Kärnten schneit es noch mehr. Die Feuerwehren sind im Dauer-Einsatz. Bäume blockieren die Straßen. Es gibt Verkehrs-Behinderungen und Verkehrs-Unfälle. Es gab zahlreiche Strom-Ausfälle. Auch Zug-Verbindungen wurden unterbrochen.