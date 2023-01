Bei der Reise-Plattform Trip Advisor hat es eine Umfrage gegeben. Bei dieser Umfrage wurde über die schönsten Gebäude der Welt abgestimmt. Auch ein Gebäude in Österreich ist unter den Top 10.

Das Schloss Schönbrunn in Wien schaffte es bei der Abstimmung auf Platz 10. Es wurde im Jahr 1701 für den damaligen Kaiser, Joseph I. fertiggestellt.

Schönstes Gebäude der Welt

Die Sagrada Família, in Barcelona, wurde zum schönsten Gebäude der Welt gewählt. Barcelona ist eine große Stadt in Spanien. Bei der Sagrada Família handelt es sich um eine große Kirche, an der seit über 100 Jahren gebaut wird. Die Bau-Arbeiten sollen bis zum Jahr 2026 abgeschlossen sein.

Hier die Übersicht zu den schönsten Gebäuden der Welt: