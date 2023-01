Im Jahr 2022 ist die Flugrettung des ÖAMTC knapp 22.000-mal im Einsatz gewesen. Das ist ein neuer Rekord – noch nie hat es so viele Einsätze in einem Jahr gegeben. Mehr als 700 dieser Einsätze wurden in der Steiermark gemeldet. Pro Tag bedeutete dies im vergangenen Jahr durchschnittlich zwei Einsätze.

Schnelle Hilfe ist oft wichtig

Die Flugrettung des ÖAMTC ist das ganze Jahr im Einsatz. Weil es in Österreich viele Hubschrauber und Landeplätze gibt, kann praktisch jeder Ort innerhalb von 20 Minuten erreicht werden. Dies ist sehr wichtig, denn bei medizinischen Notfällen oder Verkehrsunfällen kann jede Sekunde entscheidend sein.