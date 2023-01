Alexander Van der Bellen sprach in seiner Rede über Politik, die Klima-Krise, die hohen Energie-Preise, den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie. Eine Gesellschaft könne eine Vielzahl von Krisen dann gut bewältigen, wenn sich die Menschen gegenseitig unterstützen und helfen. Dem Bundes-Präsidenten ist wichtig, "dass man die Hoffnung zulässt". Er meint damit, dass man positiv denkt und in die Zukunft blickt. Auch in schwierigeren Zeiten ist das wichtig.

Alexander Van der Bellen hat in seiner Neujahrs-Ansprache auch die Politiker aufgerufen, ausreichend zu unternehmen, um das Vertrauen der Menschen wieder herzustellen. Nach einigen Vorwürfen und innen-politischen Krisen ist das teilweise nur selten vorhanden.