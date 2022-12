Der ehemalige brasilianische Fußball-Spieler Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Pelé befand sich in den letzten Tagen in einem Krankenhaus in der brasilianischen Stadt São Paulo.

"Fußballer des Jahrhunderts"

Pelé hat von 1956 bis 1977 als Profi-Fußballer gespielt. Mit ihm wurde Brasilien 3-mal Fußball-Weltmeister. Zudem war Pelé für sein besonders schönes Spiel und seine vielen Tore bekannt. Im Jahr 2000 wurde er gemeinsam mit Diego Maradona von der FIFA zum "Fußballer des Jahrhunderts" gewählt.