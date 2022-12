Seit 27. Dezember sind in der Pfarre Mureck in der südlichen Steiermark mehr als 100 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Eine Gruppe aus Mureck wurde ausgewählt, um die Steiermark zu vertreten. Und zwar beim Bundes-Präsidenten. Am Freitag (30. Dezember) werden sie Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg besuchen. Sternsingern aus ganz Österreich werden auch dort sein.

Besonderes Mitbringsel

Die Sternsinger aus Mureck haben sich etwas Besonderes überlegt. Sie haben ein eigenes Lied getextet und mit dem Musikschul-Lehrer vertont. Beim Bundes-Präsidenten werden sie das Lied singen und mit der Zieh-Harmonika begleiten. Als kleines Geschenk nehmen sie dem Bundes-Präsidenten auch eine Flasche vom steirischen Kernöl mit.