In der Zinzendorf-Gasse errichtet die Stadt Graz ab Früh-Jahr 2023 eine Begegnungs-Zone. Solche Zonen gibt es bisher am Sonnenfels-Platz und am Lend-Platz.

Begegnungs-Zone bedeutet, dass alle Verkehrs-Teilnehmer gleich-berechtigt sind. In Begegnungs-Zonen darf höchstens 20 km/h gefahren werden. Dadurch soll die Sicherheit für alle Verkehrs-Teilnehmer erhöht werden.

Zusammen-Kommen ermöglichen

In der Zinzendorf-Gasse wird es ab dem Früh-Jahr viele Pflanze und Sitz-Plätze geben. Damit möchte man den Bewohnern außerhalb von Gast-Gärten ein gemeinsames Zusammen-Treffen ermöglichen. Park-Plätze wird es viel weniger geben als zuvor.

Pläne der Stadt Graz

Zu einem späteren Zeit-Punkt plant die Stadt Graz die Zinzendorf-Gasse aufwendig umzubauen. Die Stadt Graz möchte beim Umbau der Gasse die Wünsche der Bürger berücksichtigen. Wann es zum großen Umbau kommt, ist unklar.