Es gibt eine neue Untersuchung in Graz. Die Untersuchung zeigt, dass immer mehr Menschen zu wenig Geld haben. Diese Menschen sind von Armut gefährdet. Jeder 5. Grazer hat zu wenig Geld.

Von Armut gefährdet

19 Prozent der Grazer sind von Armut gefährdet. Das heißt, fast jede 5. Person hat sehr wenig Geld. Einzel-Personen, die weniger als 1.371 Euro im Monat haben, gelten als armuts-gefährdet. In den vergangenen Jahren gibt es immer mehr Personen, die betroffen sind.

Trotz Arbeit zu wenig Geld

Viele Personen, die von Armut gefährdet sind, arbeiten. Aber auch Pensionisten haben oft wenig Geld. Das betrifft vor allem Frauen. Laut der Untersuchung gibt es große Unterschiede zwischen Arm und Reich. Das heißt, es gibt Personen, bei denen das Geld knapp ist. Es gibt aber auch Personen, die sehr viel Geld haben.

In Graz will man armuts-gefährdete Personen besser unterstützen. Eine Hilfe ist die Sozial-Card. Mit einer Sozial-Card kann man finanzielle Hilfe in Form von Gutscheinen bekommen. Auch müssen die Besitzer einer Sozial-Card in manchen Bereichen weniger Gebühren zahlen. Ebenso sind die Tickets für die öffentlichen Verkehrs-Mittel günstiger.

Unter der Nummer 0316/872 63 44 gibt es Beratung im Sozialamt.