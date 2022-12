Jahrelang war es still um die Band Metallica. Nun erscheint ein neues Album der amerikanischen Metal-Band. Ein erstes Video daraus gibt es auch schon.

Auf dem neuen Album der Band sind 12 Songs. Das Album heißt „72 Seasons“ und wird am 14. April 2023 erscheinen. Mit ihrem neuen Album wird die Band auf Tour gehen. Dabei werden die Musiker in jeder Stadt an je 2 Abenden zu sehen sein.