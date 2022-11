Die Advent-Zeit beginnt bald. An Advent-Samstagen sind viele Menschen in Graz unterwegs. Deswegen gibt es bei den Graz-Linien wieder Gratis-Fahrten an den Advent-Samstagen.

Die Advent-Samstage sind heuer am 26. November, 3. Dezember, 10. Dezember und 17. Dezember.

Öffis fahren häufiger

Betroffen von den Gratis-Fahrten an den Advent-Samstagen sind alle Linien in der Stadt Graz (Tarif-Zone 101). In dieser Zeit sind Busse und Straßen-Bahnen mit 1-stelligen oder 2-stelligen Nummern in der Tarif-Zone 101 kostenlos.

Genaue Informationen findet man auf der Internet-Seite der Graz-Linien: https://www.holding-graz.at/de/unser-fahrplan-durch-den-advent/

An Advent-Samstagen ist in Graz auch die Schloßberg-Bahn gratis. Ausgenommen von den Gratis-Fahrten im Advent sind die Nacht-Busse und die Schloßberg-Lifte.

Die öffentlichen Verkehrsmittel der Graz-Linien werden in der Advent-Zeit auch häufiger fahren.