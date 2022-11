Die Zentral-Anstalt für Meteorologie und Geo-Dynamik (Zamg) eröffnet in Graz eine neue Einrichtung. In Graz-Reininghaus soll eine Weltraum-Wetter-Außenstelle entstehen. Für das Projekt sollen in den nächsten 5 Jahren 2 Millionen Euro ausgegeben werden. Gefördert wird es vom Bund, vom Österreichischen Wissenschafts-Fonds und vom Europäischen Forschungs-Rat.

Die Einrichtung soll auch mit einer Weltraum-Wetter-Warnzentrale in Großbritannien zusammenarbeiten.

Bessere Vorhersagen

Mit den Forschungen sollen bessere Vorhersagen über das Weltraum-Wetter gemacht werden. Genauer gesagt geht es um die Sonnen-Stürme, die das Erd-Magnet-Feld beeinflussen können.