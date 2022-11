Heute (10. November) startet in Graz die "Ice-Challenge". Das ist ein internationaler Wettbewerb im Eiskunst-Lauf, der jährlich in Graz stattfindet. Die "Ice-Challenge" findet bereits zum 11. Mal in Graz statt.

Bei der "Ice-Challenge" sind Sportler aus vielen Ländern dabei. Heuer sind knapp 300 Sportler aus 35 Ländern in Graz.

Karten noch erhältlich

Eintritts-Karten für die Wettbewerbs-Tage sind noch erhältlich. Man kann die Eintritts-Karten zum Beispiel auf der Internet-Seite www.oeticket.com kaufen. Die "Ice-Challenge" dauert bis 13. November.

Ausgetragen wird die "Ice-Challenge" im Eis-Stadion im Stadt-Teil Graz-Liebenau.