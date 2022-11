Geld an ärmere Länder: Österreich erhöht Zahlungen für Klima-Schäden

Kurz nach Beginn der Welt-Klima-Konferenz kündigt Österreichs Klima-Ministerin an, in den nächsten 4 Jahren jährlich 50 Millionen Euro zu zahlen. Das Geld soll an ärmere Länder gehen, die stark vom Klima-Wandel betroffen sind.