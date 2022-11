In der Halloween-Nacht (31. Oktober) hat es in Linz Ausschreitungen gegeben. Rund 200 Jugendliche haben dabei mutwillig Sachen beschädigt und Passanten sowie Polizei angegriffen. Die Jugendlichen sollen aus Syrien, Afghanistan und Österreich stammen.

Polizei gerufen

Zuerst warfen die Jugendlichen mit Steinen und Glas-Flaschen auf Menschen, die in der Linzer Innen-Stadt unterwegs waren. Dies führte zu einem Groß-Einsatz der Polizei. Die Jugendlichen bewarfen die Polizisten mit Steinen, Glas-Flaschen und Feuerwerks-Körpern.

Die Jugendlichen warfen Feuerwerks-Körper auf die Strom-Leitungen der Straßen-Bahnen. Der Strom in den Ober-Leitungen der Straßen-Bahnen musste deswegen aus Sicherheits-Gründen abgeschaltet werden. Zwischen 23 Uhr und 2 Uhr konnten die Straßen-Bahnen nicht fahren. Insgesamt wurden in der Halloween-Nacht in Linz 9 Personen festgenommen und 2 Polizisten verletzt.

Auch in anderen österreichischen Städten ist es in der Halloween-Nacht zu Ausschreitungen gekommen.

2. Nacht in Folge

Am Dienstag-Abend (1. November) ist es wieder zu Polizei-Einsätzen in Linz gekommen. Jugendliche sollen Feuerwerks-Körper auf Passanten geworfen haben. Sie flüchteten, bevor die Polizei am Einsatz-Ort eintraf. Einige Personen wurden angezeigt.