Am 31. Oktober wird der Welt-Spar-Tag gefeiert. Durch Welt-Spar-Tag soll gezeigt werden, dass Geld-Sparen wichtig ist. Viele Menschen gehen am Welt-Spar-Tag in die Bank, um Geld, das sie gesammelt haben, einzuzahlen. Sehr beliebt ist beispielsweise das Sammeln von Münzen in Spar-Schweinen.

Kleine Geschenke

Als Dank geben viele Banken am Welt-Spar-Tag kleine Geschenke an ihre Kunden. So sollen Menschen dazu ermuntert werden, weiterhin Geld zu sparen. Den Welt-Spar-Tag gibt es seit dem Jahr 1925.