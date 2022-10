Am Sonntag (30. Oktober) fand in Mexiko das 20. Rennen der Formel-1-Saison 2022 statt. Gewonnen hat das Rennen Max Verstappen. Mit diesem Sieg hat Max Verstappen einen neuen Rekord geschafft.

Max Verstappen fährt in der Formel-1 für das Red-Bull-Team.

Besser als Schuhmacher und Vettel

Von den 20 Rennen in dieser Saison hat Verstappen nämlich 14 gewonnen. So viele Rennen hat noch nie ein Fahrer in einer Saison gewonnen. Somit hat Verstappen nun Michael Schumacher und Sebastian Vettel überholt. Beide hatten in der Vergangenheit 13 Rennen in einer Saison gewonnen.

Noch 2 Rennen

In dieser Saison gibt es noch 2 weitere Rennen, bevor die Saison 2022 endet. Max Verstappen steht bereits seit dem Rennen in Japan als Formel-1-Weltmeister fest. Er kann in der Punkte-Wertung von anderen Fahrern nicht mehr eingeholt werden.

Max Verstappen hat zum 2. Mal die Formel-1-Welt-Meisterschaft gewonnen. Er hatte auch in der Saison 2021 den Welt-Meister-Titel gewonnen.