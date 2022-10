Vor knapp 6 Monaten gab Elon Musk bekannt, den Kurznachrichten-Dienst Twitter kaufen zu wollen. Nun wurde gemeldet, dass der Kauf endgültig abgeschlossen ist. Das heißt, dass Twitter nun Elon Musk gehört. Elon Musk muss für den Kauf von Twitter 44 Milliarden Dollar bezahlen. Das sind umgerechnet knapp 41 Milliarden Euro.

Gleich zu Beginn hat Elon Musk den bisherigen Firmen-Chef sowie weitere Verantwortliche in hohen Positionen entlassen.

Streit

Seit der Ankündigung Ende April hatte es ein längeres Hin und her gegeben. Musk kündigte kurzfristig an, Twitter doch nicht kaufen zu wollen. Twitter drohte an, deswegen vor Gericht zu gehen.

Weltweit genutzt

Twitter gehört zu den Sozialen Medien und wird von Hunderten Millionen Menschen weltweit genutzt. Viele Politiker, berühmte Persönlichkeiten, aber auch Privat-Personen nutzen Twitter, um Nachrichten zu verbreiten. Zum Beispiel, um eine Meinung zu einem bestimmten Thema zu schreiben. Elon Musk ist einer der aktivsten Nutzer von Twitter. Seinem Twitter-Konto folgen insgesamt rund 83 Millionen Menschen.

Reichster Mensch der Welt

Der 51 Jahre alte Elon Musk ist Gründer und Besitzer der Elektro-Auto-Firma Tesla und des Raumfahrt-Unternehmens SpaceX. Er gilt als der derzeit reichste Mensch der Welt.