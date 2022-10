Am heutigen Donnerstag (27. Oktober) findet ein Fußball-Spiel in der Merkur-Arena in Graz statt. Es spielt der SK Sturm Graz gegen den niederländischen Fußball-Verein Feyenoord Rotterdam. Das Spiel ist Teil der Fußball-Europa-League. Spiel-Beginn ist um 21 Uhr.

Viele Menschen

Zum Spiel werden knapp 2.000 Fans aus den Niederlanden erwartet. Einige davon sind der Polizei bekannt und gelten als gewaltbereit. Deswegen gilt das Spiel als "Risiko-Spiel".

Wie auch schon bei anderen Spielen in den letzten Wochen ist ein Fan-Marsch der Feyenoord Rotterdam Fans geplant. Das heißt, dass die Fans vom Haupt-Platz über den Jakominiplatz und die Conrad-von-Hötzendorf-Straße zur Merkur-Arena gehen werden.

Verkehrs-Unterbrechungen

In der Zeit von 17 bis 19 Uhr ist im Bereich zwischen Haupt-Platz und Merkur-Arena mit Straßen-Sperren und Verkehrs-Behinderungen zu rechnen.

Die Straßenbahn-Linie 4 wird ab 17 Uhr vorübergehend nicht fahren. Sie wird von einem Ersatz-Bus ersetzt. Bei der Straßenbahn-Linie 5 wird es auch zu Unterbrechungen kommen. Ab 17 Uhr wird die Straßenbahn-Linie 5 zwischen Jakominiplatz und Jakominigürtel angehalten.