Der ehemalige US-Präsident Donald Trump soll vor dem Untersuchungs-Ausschuss aussagen, der sich mit dem Angriff auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 beschäftigt.

Bei einem Untersuchungs-Ausschuss wird überprüft, ob bei einem wichtigen politischen Ereignis die Gesetze eingehalten wurden. Die Mitglieder eines Untersuchungs-Ausschusses können Fragen an die Personen stellen, die möglicherweise daran beteiligt waren. Die Befragten sind verpflichtet, die Wahrheit zu erzählen.

Wenn Donald Trump nicht aussagt, könnte er wegen Missachtung des US-Kongresses angeklagt werden. Der US-Kongress ist ein Teil des US-Parlaments. Im Parlament arbeiten die gewählten Politiker eines Landes.

Kapitol angegriffen

Am 6. Jänner 2021 kam es zu einem Zwischenfall im US-Kapitol. Das Kapitol ist ein Gebäude in der Hauptstadt Washington. Dort arbeiten seit mehr als 200 Jahren Teile des US-Parlaments. An diesem Tag wurde Joe Biden als US-Präsident bestätigt.

Die Sitzung musste unterbrochen werden, weil Demonstranten das Kapitol gestürmt hatten. Sie wollen nicht akzeptieren, dass Donald Trump die US-Präsidenten-Wahl verloren hat. Einige Demonstranten haben Fenster eingeschlagen und Gegenstände in den Räumen des Kapitols zerstört. Insgesamt sind bei dem Angriff auf das Kapitol 4 Menschen gestorben. Es gab mehrere Verletzte.

Vorwürfe gegen Trump

Im Zusammenhang mit dem Kapitol-Sturm gibt es einige Vorwürfe gegen Donald Trump. Er soll beispielsweise vorher gewusst haben, dass es Angriffs-Pläne auf das US-Kapitol gab. Es soll auch bekannt gewesen sein, dass einige Trump-Anhänger bewaffnet waren. Donald Trump hielt kurz vor dem Angriff auf das Kapitol eine Rede an seine Anhänger.

Wenig Zeit

Der Untersuchungs-Ausschuss hat nur noch bis Jahres-Ende Zeit die Untersuchung zu dem Vorfall zu beenden. In den nächsten Wochen wird ein Teil des US-Parlaments gewählt, der für Untersuchungs-Ausschüsse zuständig ist. Es ist nicht klar, ob die neu gewählten Politiker die Untersuchung zum Angriff auf das Kapitol fortführen werden.