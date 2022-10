Den Song "Face It Alone" gibt es bereits seit 1988. Die britische Rock-Band Queen hat ihn aufgenommen, gesungen hat ihn der Sänger Freddie Mercury. Eigentlich hätte der Song auf dem Album "The Miracle" erscheinen sollen. Das passierte aber nicht.

Nun wurde der Song wiederentdeckt. Es wurde auch ein Video dazu auf Youtube gestellt. Dieses wurde innerhalb eines Tages über 2,5 Millionen Mal aufgerufen.