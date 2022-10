Max Verstappen ist der Formel-1-Welt-Meister 2022. Er gewann am vergangenen Wochenende (9. Oktober) das Formel-1-Rennen in Japan. Obwohl es in der Renn-Saison 2022 noch 4 weitere Rennen gibt, kann Verstappen in der Punkte-Wertung nicht mehr eingeholt werden.

Max Verstappen hat zum 2. Mal die Formel-1-Welt-Meisterschaft gewonnen. Er hatte auch in der Saison 2021 den Welt-Meister-Titel gewonnen. Max Verstappen fährt in der Formel-1 für das Red-Bull-Team.

Kurzes Rennen

"Der Große Preis von Japan" wurde auf der Motorsport-Rennstrecke in Suzuka ausgetragen. Der Gewinner des Rennens war der Red-Bull-Fahrer Max Verstappen. Wegen des starken Regens konnten nur 28 von 53 Runden gefahren werden. Max Verstappen erhielt die volle Punkt-Zahl, obwohl nicht alle Runden gefahren wurden.