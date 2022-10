Der Friedens-Nobel-Preis 2022 geht an Menschenrechts-Aktivisten aus Belarus, Russland und der Ukraine. Den Preis bekommen einzelne Menschen und auch eine Organisation.

Sie alle setzen sich für Menschenrechte in ihren Ländern ein. Zum Beispiel kämpfen sie gegen Kriegs-Verbrechen, Menschenrechts-Verletzungen und Macht-Missbrauch.

Belarus

Der Belarusse Ales Bjaljazki ist seit 2021 im Gefängnis, weil er sich an Protesten nach der Präsidentschafts-Wahl 2020 beteiligte. Ales Bjaljazki gründete die Menschenrechts-Organisation "Wjasna". Das bedeutet Frühling. Bjaljazki wurde mehrere Mal für seine Bemühungen eingesperrt.

Menschenrechts-Organisationen

Auch die Menschenrechts-Organisationen "Memorial" aus Russland und das Zentrum für Bürgerliche Freiheiten (CCL) aus der Ukraine werden mit dem Friedens-Nobel-Preis ausgezeichnet. Sie erhalten den Preis, weil sie sich für Menschen-Rechte und gegen Macht-Missbrauch einsetzen.

Preis-Verleihung in Norwegen

Der Friedens-Nobel-Preis wird in der norwegischen Stadt Oslo vergeben. Die anderen Nobel-Preise werden in Schweden vergeben. Überreicht werden die Nobel-Preise am 10. Dezember.